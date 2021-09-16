banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı

Engelli çiftin aşkı engel tanımadı

Kahramanmaraş’ta birbirlerine aşık olan engeli çift, dünya evine girdi.

KAHRAMANMARAŞ 16.09.2021, 12:14
Engelli çiftin aşkı engel tanımadı

Kahramanmaraş’ta birbirlerine aşık olan engeli çift, dünya evine girdi.

Kahramanmaraş özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Esra Nacar ve Mehmet Temiz çifti, engelleri aşarak dünya evine girme kararı aldı. Çiftin düğünü Onikişubat ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşti. Nikahı kıyılan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

Duygusal ve eğlenceli anların yaşandığı düğün merasimine katılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin müdürü Osman Demirci, "Şu an hissettiklerimi tarif etmem imkansız. Esra ile Mehmet hayatta hiçbir şeyin mutluluğa engel olamayacağını haykırdılar. Dışardan bakıldığında imkansız görünen bu evlilik onların azmi ve büyüklerinin desteğiyle inşallah bir ömür sürecek ve herkese örnek olacaktır. Hem gelinin hem damadın hem de düğüne katılan misafirlerin gözlerindeki mutluluğu siz de görüyorsunuz. Fırsat ve imkan verildiğinde aşılmayacak engel yoktur. Esra ile Mehmet’e ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0