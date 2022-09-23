Elbistan’ın tarihine 12 bin 846 kişi tanıklık etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde resmi açılışı geçen yıl gerçekleştirilen Şehir Müzesi’ni, bugüne kadar 12 bin 846 kişi ziyaret etti.

Elbistan’da, 1930’lu yıllarda hükümet konağı olarak yapılan ve Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden biri olan taş bina, 2017 yılındaki restorasyon çalışmaları sonucunda Şehir Müzesi’ne dönüştürüldü. Ülke genelindeki ‘şehir müzesi’ kavramının ilk örneklerinden olan Elbistan Şehir Müzesi, 19 Haziran’da törenle açıldı. Elbistan Şehir Müzesi, kentin etnografik yapısının yanı sıra tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına ışık tutuyor.

Elbistan Şehir Müzesi’ndeki teşhir salonlarında çoğunluğu bölgeden çıkarılan tarihi eserler göze çarpıyor. Ziyaretçileri, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Elbistan’da bulunmuş en önemli eserlerden biri olan ‘Karahöyük Steli’ karşılıyor. Müzedeki geçmişe yolculuk, benzer eserlerle devam ederken; bölgenin kültür ve sanatını da yansıtacak bölümler de bulunuyor. Antik Çağ ve İslam uygarlıklarına ait eserlerin yanı sıra, ilçenin coğrafi özellikleri, ekonomisi, sanayisi, mutfak kültürü, etnografik eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve değerli kişiler gibi konular ele alınarak Elbistan ve çevresine ait zengin kültürel miras, ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor.

Bölgenin tarihi, ekonomik ve kültür-sanat geçmişi ise balmumundan yapılan heykellerle ziyaretçilere anlatılıyor. Müzede, Moğol ordusunu yenen Sultan Baybars, Aşık Mahzuni Şerif, Abdurrahim Karakoç gibi isimlerin balmumu heykelleri yer alıyor. Ayrıca Elbistan’da en yaygın geçim kaynaklarını anlatan balmumu heykeller de dikkati çekiyor.

Elbistan Şehir Müzesi, özellikle çocuklar ve gençlerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Müzeyi görmeye gelen çocuklara, görevliler tarafından sergilenen eserlere ilişkin de bilgiler veriliyor. Çocuklar ve gençler, özellikle balmumundan yapılan heykellere büyük ilgi gösteriyor. Balmumundan heykellerin canlı gibi göründüğünü belirten çocuklar, şaşkınlıklarını da gizleyemiyor. 19 Haziran’dan bugüne kadar Elbistan Şehir Müzesi’ni ziyaret eden kişi sayısı ise 12 bin 846 olarak açıklandı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor.