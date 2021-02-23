Elbistan’da yerel esnafa nefes aldıracak kampanya

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde pandemi süreci nedeniyle zor günler geçiren ve online alışveriş imkanı bulunmayan esnafa destek olmak amacıyla ‘Online değil yerinde alışveriş’ kampanyası başlatıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘Online değil yerinde alışveriş’ kampanyasının ilk gününde Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin’le birlikte esnafları ziyaret etti. Başkan Gürbüz, ziyaret ettiği market ve manav gibi esnaflardan alışveriş yaparak kampanyayı başlattı.

Pandeminin en çok etkilediği kesimlerden biri olan yerel esnafın ayakta kalması ve kent ekonomisinin canlandırılması için özel bir dayanışma çağrısı şeklindeki ‘Online değil yerinde alışveriş’ kampanyası, ilerleyen günlerde indirim sokakları ile de farklı bir boyut kazanacak.

Alışveriş sonrasında kampanya hakkında değerlendirme yapan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “İçinden geçtiğimiz bu süreçte yerel esnafın desteklenmesi, esnafımızın evine ekmek götürmesi için bu tür kampanyalarla ilgili büyük hassasiyetimiz var. Zor durumda olan esnafımıza bir nebze olsa nefes aldıracağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz’e bu çalışmasından dolayı teşekkür eden Başkan Şahin, şöyle devam etti:

“Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e bu anlamlı ve Türkiye’de öncü olan kampanyadan dolayı teşekkür ediyoruz. Alışverişini yerel esnaftan yapın esnafımızla birlikte Elbistan’ımız kazansın sloganı çok önemli. Pandemiden dolayı zor günler yaşayan esnaflarımıza bir nebze olsun nefes aldıracak bir çalışma. İnşallah 1 Mart itibariyle de eski bol ve bereketli günlerimize kavuşacağız. Açık Pazar ve hal esnafımıza kiralarda indirimler yapıldı. Son meclis kararı ile belediye mülkündeki kiracılara kolaylıklar sağlandı. Esnaf dostu olan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ü tebrik ediyoruz. Ulusal marketlere bir saat kısıtlaması getirirsek esnafımıza çok önemli bir destek vermiş olacağını düşünüyorum.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yerel esnafın, esnaftan öte halkın iyi ve kötü gününde yanlarında olan bir dost olduğunu söyledi.

Bir kentin kalkınmasının, yerel esnafın ve küçük işletmelerin kalkınması ile mümkün olabileceğine işaret eden Başkan Gürbüz, ‘Bu kampanya ile biz de tam bunu yapıyor ve esnafımıza sahip çıkmanın tam zamanı” diyerek, “Hükümetimiz pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafımıza yapmış olduğu kolaylıklar, destekler ve ekonomik anlamda ciddi vergisel kolaylıklar sağladı. Bu çalışmalara yerel olarak bizler de katkı sunmak istiyoruz. Elbistan’da vatandaşlarımıza online değil yerinde alışveriş yapalım çağrısında bulunuyoruz. Online satış imkanı olmayan çok sayıda esnafımız var. Bugün de tüm idarecilerimiz ve çalışanlarımızla beraber, alışverişlerimizi yerel esnaftan yerinde yaptık. Aldığımız ürünleri de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bunun bir bereket vesilesi olmasını temenni ediyorum. Pandemiyle ilgili süreçte çok sayıda kolaylıklar sağladık. Kira indirimleri yaptık, işletmeleri durdurulan esnaflarımızın vergilerini tamamen öteleme durumuna gittik. Burada hükümetimizin yaptığı desteklerle yerelin bütünleşmesini sağlayıp esnafla el ele verme gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşlara kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Pandemi sonrasında da vatandaşlarımızın yerel esnafı desteklemesi için indirim sokakları oluşturacağız. Belirli günlerde indirimlerin olduğu sokaklarımızı bir bayram havasında gibi süsleyeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde esnaflarımızla ortak karar alarak yapacağız. Böylece yerel ekonomiyi canlandıracağız. Oda başkanımıza ve kampanyaya katılan esnaflarımıza ve destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.