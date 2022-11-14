Elbistan’da üreticilere yüzde 50 hibe destekli 75 ton nohut tohumu dağıtıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 84 üreticiye yüzde 50 hibe destekli toplam 75 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, hububat ve baklagiller alanlarının etkinleştirilmesi, nadas alanlarının daraltılması ve üretime kazandırılmasını hedefleyen yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtımı projesine, Elbistan’da 84 üretici başvuruda bulundu. Üreticilerin talepte bulunduğu toplam 75 ton sertifikalı nohut tohumu, toprakla buluşmak üzere çiftçilere teslim edildi. Programa, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.

Burada değerlendirme yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, dağıtılan tohumların hastalıklara dayanıklı ve kurak iklime uygun çeşitte olduğunu belirtti.

Tohumların yüzde 50’sinin bakanlık kalan yüzde 50’nin de çiftçi katkılı olarak dağıtıldığını ifade eden Çitil, “84 üreticimize 75 bin ton sertifikalı nohut dağıtımı yapıyoruz. Bu tohumlar, ilçemizdeki özellikle kıraç arazilerin üretime dahil edilmesini sağlayacak. Yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda nohut ekimi yapmaya imkan sunacak. 1 kilo tohum için çiftçi katkı payı 11 lira 25 kuruş olarak belirlenmişti. Çiftçimiz, bölge iklimine uygun bu tohumları yüzde 50 hibe ile almış oldu” dedi.

Bu tohumların büyük çoğunluğu kıraç arazilere ekilecek. Su istemeyen bir yapıda ve biçerdöverle hasada uygun bir çeşidin dağıtımını yapıyoruz. Bu proje sayesinde ilçemizdeki nohut yetiştiriciliğinde önemli bir ivme kazanmayı amaçlıyoruz. Nohut yetiştiriciliği coğrafi yapı ve iklim özellikleri nedeniyle ilçemiz tarımına uygun bir bitki ve yıllardır da ekimi yapılıyor. Biz, bu ekim alanlarının artmasıyla birlikte üreticilerimizin de ekonomik açıdan daha iyi seviyelere gelmesini amaçlıyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Bol ve bereketli bir ekim olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüzde 50 hibe destekli nohut tohumlarını alan çiftçiler de; “Kıraç arazilerimizi nohut ekerek değerlendirmek istedik. Herkes tarlasına ve gücüne göre tohumluğunu aldı. Hastalıklara dayanıklı ve sertifikalı olması bizler için önemli. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.