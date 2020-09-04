Elbistan’da korona virüs kahramanlarına aşure ikramı
KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE BÜYÜK ÖZVERİ İLE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE GÜVENLİK GÜÇLERİNE AŞURE İKRAMINDA BULUNDU.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde korona virüs ile mücadelede büyük özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine aşure ikramında bulundu.
Elbistan Belediyesi ekipleri bu yıl Muharrem ayı için hazırlanan aşureleri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Elbistan Devlet Hastanesinde görev yapan personele ikram etti.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını söyledi.
Bu yıl aşure kazanlarının sağlık çalışanları için kaynatıldığını belirten Başkan Gürbüz, “Her yıl geleneksel olarak hazırladığımız aşurelerimizi bu yıl Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz ile paylaşmak istedik. Bu mücadelede fedakarca görevini yapan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu zorlu süreci inşallah en kısa sürede atlatırız. Buradan özellikle vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gerek sağlık çalışanlarımızın gerekse güvenlik güçlerimizin bu özverili çalışmalarına karşı vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlere uymaları son derece önemlidir. Hiçbir maske yoğun bakımdaki kadar sıkıcı değildir. Sıkı tedbirler, maske ve mesafe kuralına mutlaka özen gösterelim” dedi.
Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ise çalışanlara verdiği moral ve aşure ikramından dolayı Başkan Gürbüz’e teşekkür etti.
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