banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Elbistan’da ilk e-sınav yapıldı

KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE İLK E-SINAV YAPILDI.

KAHRAMANMARAŞ 02.09.2020, 13:34
2
Elbistan’da ilk e-sınav yapıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ilk e-sınav yapıldı.

E-sınav uygulamasının Elbistan’da da yapılabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir salon e-sınav merkezine dönüştürüldü. E-sınavlar, bu salona kurulan 22 adet bilgisayar üzerinden yapılmaya başladı. Ehliyet sınavı başta olmak üzere birçok sınavın Elbistan’da yapılmasını sağlayacak e-sınav merkezinin kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk sınav yapıldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert’le birlikte e-sınav merkezini ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alparslan Ceran’dan bilgi aldı. Elbistan e-sınav merkezindeki ilk sınava sürücü adayları katıldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, e-sınav öncesinde adaylarla bir süre sohbet ederek başarılar diledi.

E-sınavların Elbistan’da yapılmasının önünün açılmasıyla birlikte vatandaşların il merkezine gitmek zorunda kalmayacağını belirten Kaymakam Özkan Demir, “Bir süredir üzerinde hassasiyetle durduğumuz önemli bir eğitim hizmetini daha ilçemize ve bölgemize kazandırmış bulunuyoruz” dedi.

Elbistan’da hayata geçirilen e-sınav merkezinin yaklaşık 250 bin nüfusu ilgilendiren bir proje olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi ehliyet, ustalık ve kalfalık sınavları, elektronik ortamda ‘e-sınav’ olarak adlandırılan sistem üzerinden yapılıyor. Başta ilçemiz olmak üzere çevre ilçelerdeki çok sayıda vatandaşımız, bu sınavlara katılabilmek için 200 kilometreye yakın bir yolculuk yapıp Kahramanmaraş il merkezine gitmek zorunda kalıyordu. Uzun süredir emek verdiğimiz e-sınav merkezinin hayata geçmesi ile birlikte Elbistan ve çevre ilçelerdeki adaylar, bu zahmetten kurtulmuş oldu. E-sınav merkezimizin Elbistan’la birlikte çevre ilçelerdeki 250 bin nüfusa hizmet edeceğini düşünüyoruz.”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “İlçemizde kamu hizmetlerinin kalitesinin ve niteliğinin arttırılması, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunma anlamında elimizden gelen mücadeleyi sarf ediyoruz. Bugün de bu noktada önemli bir açığı kapatacak bir hizmete daha kavuştuk. İlçemize bölgemize hayırlı uğurlu olsun. İlk e-sınavımızı yaptık. Elbistan’ımızın bu hizmete kavuşmasındaki desteklerinden dolayı 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25