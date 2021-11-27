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Elbistan’da halk ekmeğe zam yapılmayacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediyeye ait halk ekmek fabrikasında üretilen ekmeğe, stoklardaki un bitene kadar zam yapılmayacak.

KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 15:32
Elbistan’da halk ekmeğe zam yapılmayacak

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediyeye ait halk ekmek fabrikasında üretilen ekmeğe, stoklardaki un bitene kadar zam yapılmayacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, un başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışa rağmen, halk ekmek fabrikasında üretilen ekmeği 1 liradan satmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye’de halk ekmek fabrikasında en ucuz ve kaliteli ekmek satan belediyeler arasında ilk sıralarda yer aldıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte özellikle de dar gelirli vatandaşlarımızla ucuz ekmek ulaştırmada kararlıyız” dedi.

Elbistan’da son yapılan zamla birlikte 200 gramlık pide ve somunun fiyatı 2,5 liraya yükseldi. 2,5 liraya ekmek almakta zorlanan vatandaşlar, Elbistan Belediyesi’nin halk ekmek fabrikasına yöneldi. Günde 7 bin ekmeğin üretildiği halk ekmek fabrikasında sabah ve öğleden sonraları yoğunluk oluşmasına neden oldu.

En son zammın 2020 yılında yapıldığı halk ekmek fabrikasında 1 liradan ekmek satışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kısa vadede fiyat artışı öngörmediklerini söyledi.

‘Bütün imkanlarımızı vatandaşımızla paylaşmaya devam ediyoruz’ diyen Başkan Gürbüz, “Son dönemde temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok üründe yaşanan artışların vatandaşlarımızın bütçelerine yansımasının farkındayız. Dünyanın ekonomik daralma sürecinden geçtiği bu bugünlerde vatandaşın yanında olmak ve bütçelerine katkı sunma adına halk ekmek fabrikamızda 1 liradan ekmek satışına devam ediyoruz. Stoklarımızdaki un bitene kadar günlük 7 bin adet üretim sayımızı azaltmadan ve fiyatlarda da artışa gitmeden halkımızın yanında olacağız. En azından 2021 yılını bu rakamla kapatmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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