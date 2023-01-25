Elbistan’da geçen yıl denetimlerde 554 işletmeye 891 bin lira ceza kesildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 2022 yılında gıda ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik denetimlerde kurallara riayet etmeyen 554 işletmeye 891 bin 507 lira idari para cezası kesildi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, 2022 üretim yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin en büyük ovaları arasında gösterilen Elbistan Ovası’nın, tarım ve hayvancılık potansiyelini en üst seviyeye çıkarma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Çitil, “’Sen üret yeter’ sloganıyla çiftçimizin ve üreticimizin yanında olduk. Tahıl, şeker pancarı ve mısır gibi ürünlerle meyvecilik ve hayvancılık sektöründe Türkiye’de söz sahibi olan ilçemizin bu değerlerini üreten çiftçimize katkı sunacak birçok ilki ve projeyi hayata geçirdik. Modern tarımın gereklilikleri ile birlikte bilinçli tarım ve hayvancılığı ilçe geneline yaymak için çeşitli toplantılar eğitimler ve programlar düzenledik. Yine, ilçemizde alternatif ürün yetiştiriciliği noktasında da bir dizi demonstrasyon çalışmaları yaptık. Çiftçilerimiz ve üreticilerimizle koordinasyonu en üst seviyede tutarak sorunları sahada tespit edip yerinde çözüm bulmak için çaba sarf ettik” dedi.

Tarım ve hayvancılığın, içinde barındırdığı riskler nedeniyle devlet-vatandaş işbirliğini de maksimum seviyede tutmayı gerektirdiğini vurgulayan Çitil, “Bu doğrultuda da bakanlığımızın sunduğu desteklerden tüm üreticilerimizin yararlanmasında her zaman yol gösterici olduk.2022 yılında verilen desteklere baktığımızda 100 milyon liranın üzerinde bir rakama ulaştık. İlçemizde üretici ve yetiştiricilerimize toplamda 111 milyon 862 bin 469 lira destekleme ödemesi yapıldı. Alan bazlı desteklemeler başlığında üreticilerimiz 57 milyon 467 bin 369 lira destekleme almıştır. Fark ödemesi destekleme rakamı ise 34 milyon 722 bin 665 lira olarak gerçekleşmiştir. Hayvancılık desteklemesi kaleminde ise 1 milyon 132 bin 940 lira ödeme yapılmıştır. Kırsal kalkınma yatırımları desteklemeleri ise 17 milyon 602 bin 49 liraya ulaşmıştır. Diğer tarımsal amaçlı desteklemeler ise 937 bin 446 lira olmuştur” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sağlığı gıda tüketmesi noktasında da gıda güvenliğinden taviz vermediklerinin altını çizen Çitil, “Gıda ve yem güvenilirliği ile halk sağlığı konularında da ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden işletmeler ve şahıslara istisnasız şekilde cezai işlemlerimizi uyguladık. Hayvancılık alanında 504 işletmemize 628 bin 647 bin lira idari para cezası kestik. Yine gıda üreten işletmelere dönük denetimlerimizi de aralıksız olarak sürdürdük. Toplamda 1160 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde tespit ettiğimiz eksiklikler ve ihlallerden dolayı da 262 bin 860 lira idari para cezası uyguladık. Böylelikle toplam ceza miktarımız 891 bin 507 liraya ulaştı” bilgisini aktardı.

Aklamasını sürdüren Çitil “Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hayvan sağlığı ve refahı konu başlığı altında 2 bin 985 hayvan işletmesinde kimliklendirme ve 140 bin 205 adet aşılama çalışmaları tamamlanmıştır. Bitkisel üretim ve bitki sağlığı konu başlığı altında ise Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki (ÇKS) 30 bin adet parselde zirai kontroller tamamlanmıştır. Gıda ve yem güvenirliği, halk sağlığı konu başlığı altında 1057 adet gıda/yem işletmesinin denetimi tamamlanmıştır. 2023 yılının da yine birlik ve beraberlik içinde, ilçemiz tarımı ve hayvancılığı için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Tüm personellerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu yılda da inşallah büyük bir azimle ilçemiz ve ülkemiz tarımına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.