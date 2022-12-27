Elbistan’da bir okula ‘Anadolu Mektebi Kitap Kafe’ açıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi’ne, hayırsever iş adamlarının katkılarıyla öğrencilerin istifade edebileceği ‘Anadolu Mektebi Kitap Kafe’ açıldı.

2017 yılında vefat eden emekli emniyet müdürü ve özel okul kurucusu merhum İbrahim Ceren’in anısını yaşatmak isteyen ailesi, Elbistan Anadolu Lisesi’nde hayata geçirilen ‘Anadolu Mektebi Kitap Kafe’ açılmasına destek oldu. Ceren ailesinin destekleri ve katkıları ile tamamlanan ‘Anadolu Mektebi Kitap Kafe’nin açılışı, Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve okul müdürlerinin katıldığı törenle gerçekleştirildi. Kitap kafede, öğrencilerin kullanabileceği kütüphane ve kafeterya alanları yer alıyor.

Anadolu Mektebi Kitap Kafe’nin açılış programı, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra, kitap kafeye ismi verilen merhum İbrahim Ceren’in özgeçmişi okundu. Ceren’in anısını yaşatmak için projeye destek olan Ahmet Ceren, İbrahim Ceren ve Gül Ceren İnan’a, katkılarından dolayı plaket takdim edilmesi akabinde Anadolu Mektebi Kitap Kafe’nin açılış kurdelesi kesildi. Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ve beraberindeki davetliler, açılış sonrasında kitap kafeyi incelediler.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Anadolu Mektebi Kitap Kafe’nin öğrencilere önemli bir imkan sunacağını söyledi.

Kaymakam Vural, şöyle devam etti:

“En büyük değerimiz gençlerimiz. Onların eğitimi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları noktasında devletimiz, milletimiz ve hayırseverlerimizle birlikte her zaman bir aradayız. Bu gün de Elbistan Anadolu Lisemizde Anadolu Mektebi Kitap Kafe’nin açılışını yaptık. Gençlerimiz için burada çok güzel bir ortam hazırlanmış. Onların rahatlıkla ders çalışmaları ve kitap okuyabilmeleri için çok nezih bir alan bulunuyor. Okulumuza hayırlı olsun. Bu eseri okulumuza kazandıran hayırsever Ceren ailesine ve idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz.”

Elbistan’ın son dönemde eğitim yatırımları açısından önemli bir ivme yakaladığını hatırlatan Kaymakam Vural, “İnşallah hayırseverlerimiz her zaman eğitim desteklerine bizlerin yanında devam ediyorlar. Bakanlığımızın da son 10 yılda Elbistan’ımıza 50’ye yakın okulumuz kazandırıldı. Bunları da bu şekilde kitap kafelerimiz, atölyelerimiz ve bilim sanat merkezlerimizle çeşitlendiriyoruz. Bu anlamda bu katkıyı sunan ailemize emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ceren ailesi adına konuşan İbrahim Ceren ise her yıl ilçedeki 1 okula bu ve benzeri şekilde katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, “Bize düşen eksik kalan yatırımları tamamlamak. Bu projeyi bir başlangıç olarak görüyoruz. Her yıl bir okulumuzun kafeterya, kütüphane ya da laboratuvar gibi bölümlerine destek olmayı planlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de bu konuda istişare içinde olacağız. Şehrimize ve okulumuza hayırlı olsun” dedi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de, “Ailemizden talep gelince bu tarz bir ihtiyacımız olduğunu ilettik. 6 aydır buranın yapımıyla çok yakından ilgilendiler. Bu gün de açılışını yaptık. Ceren ailesinin, bundan sonra yapılacak olan projelerle ilgili adeta bir deniz feneri olduğunu düşünüyorum. Yardımseverlerimiz için de bir örnek nokta oluşturuldu. Hayırlı olsun. Bundan sonraki yapılacak çalışmalar için de bir lokomotif olsun. Ailemize ve merhuma şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur da yaptığı değerlendirmede, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize böyle bir mekanı hazırlayan ve katkıda bulunan Ceren ailesine teşekkür ediyorum. İş adamlarımızın da bu projeyi örnek almalarını istirham ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.