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Elbistan’da ‘alışveriş bayramı’ büyük ilgi gördü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ‘Esnafımın Yanındayım’ projesi kapsamında Dulkadiroğlu Caddesi’nde düzenlenen ‘alışveriş bayramı’ vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

KAHRAMANMARAŞ 13.03.2021, 17:02
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Elbistan’da ‘alışveriş bayramı’ büyük ilgi gördü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ‘Esnafımın Yanındayım’ projesi kapsamında Dulkadiroğlu Caddesi’nde düzenlenen ‘alışveriş bayramı’ vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Esnaflar, yüzde 70’e varan indirim uyguladıkları ürünlerini trafiğe kapatılan caddeye taşırken, çok sayıda vatandaş da bu bayramı fırsata çevirerek alışverişin keyfini çıkardı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kampanyaya destek vererek ‘esnafımın yanındayım’ diyen tüm vatandaşlara, “Elbistan halkı, esnafıyla omuz omuza olduğunu bir kez daha gösterdi” cümlesi ile teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Caddesi, Elbistan Belediyesi’nin başlattığı ‘Esnafımın Yanındayım’ projesi kapsamında tarihi günlerinden birini yaşadı. ‘Alışveriş bayramı’ için trafiğe kapatılan cadde balonlar ve bayraklarla süslendi. Caddedeki tüm esnaflar, bayrama saatler kala hazırlıklarına başladı. Ürünlerinin bir kısmını cadde ortasında sergileyen esnaflar, yaptıkları indirim oranlarını da vitrin camlarına yazarak müşteri bekledi. Bir lokanta esnafı, alışveriş bayramına özel olarak tavuk dönerin fiyatını 10 liradan 6 liraya düşürdü. Bir manav ise, meyve ve sebzeleri hal fiyatıyla satışa sundu. Marketler de birçok üründe indirim yaparak vatandaşların mutfak masrafını azaltmalarına imkan tanıdı. Kırtasiye, gelinlik ve giyim mağazaları ve diğer esnaflar da sezon ürünlerine yönelik yüzde 70’e varan indirimler yaptı. Alışveriş bayramının adresi olan Dulkadiroğlu Caddesi’nde yoğunluk öğle saatleri itibariyle başladı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte alışveriş için caddeyi doldurdu. Yaklaşık 100 esnafın bulunduğu caddedeki yoğunluk akşam saatlerine kadar sürdü.

Alışverişe gelen vatandaşlar, kampanyadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Evimizin, ailemizin ihtiyacı olan şeyleri almak için geldik. Bir de esnafımıza destek olmak istedik. İndirimli ürünlere baktık. Hemen her esnaf, bütçesi ve sattığı ürüne göre indirim yapmış. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz ihtiyaçlarımız vardı. İndirim fırsatıyla da bunları aldık. Hem bütçemiz rahat etti hem de esnafımız kazandı. Bu etkinlikte emeği geçenlere ve esnaflarımıza teşekkür ediyor hayırlı işler diliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Esnaflar ise, yoğunluğun ve vatandaşların ilgisinin kendileri açısından önemine değindiler.

Esnaflar, “Caddemizde yaklaşık 100 esnaf arkadaşımız ticaret yapıyor. Bütün esnaflarımız bu kampanya kapsamında ciddi indirimler yaptı. Vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Bir sirkülasyon oluştu. Bizlerin yanında olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Pandemide zor günler geçiriyoruz. Bu alışveriş bayramı bizler için moral kaynağı oldu aynı zamanda. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yoğunluğu yaşarız. Bu kampanyadaki desteği ve çabasından dolayı Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz başta olmak üzere emek veren herkese ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dediler.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, alışveriş bayramının bir şölen havasına büründüğünü söyledi.

Kampanyaya güzel bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Başkan Gürbüz, “Dulkadiroğlu Caddemizde ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyası çerçevesinde alışveriş bayramı etkinliği gerçekleştirdik. Binlerce üründe çok ciddi indirimler yapıldı. Esnaflarımız, günler öncesinden hazırlandı. Vatandaşlarımızın da ilgisini çeken bir etkinlik oldu. Pandemi süreci nedeniyle yavaşlayan ticari hayatın canlanmasını amaçlamıştık. Karşılaştığımız tablo da bu amaca ulaştığımızın en önemli göstergesi oldu. Bayram, şölene dönüştü” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, “Bu kampanya, bir dayanışma vesilesi. İyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda olan esnafımızla vatandaşımız arasındaki bağları kuvvetlendirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de diğer caddelerimizde buna benzer etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu güzel tablonun oluşmasına katkı sunan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.
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