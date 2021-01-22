Elbistan’a atıksu arıtma tesisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçesine atıksu arıtma tesisi yapımına başladı. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi olarak hizmet verecek tesis 92 dönüm alan üzerine kuruluyor.

Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi yüzde 80 Avrupa Birliği hibe desteği ile yapılıyor. 92 dönüm alan üzerine kurulmakta olan tesis 18 milyon Euro maliyetle yapılıyor. Atıksu Arıtma ve Kolektör Hattı çalışmalarında 9800 metre kolektör hattı ve 60 metre Söğütlü dere geçişi tamamlandı. Tesis yapımında biofosfor ve havalandırma havuzları zemin beton dökümleri tamamlandı. Elbistan merkezinin evsel atıksuyunu günlük 22 bin 567 metreküp kapasite ile arıtacak olan tesis ayrıca kullanacağı enerjisinin yüzde 60’ını kendisi üretecek.

Azot fosfor ve karbon giderimi yapılan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak inşa edilen Elbistan Atıksu Arıtma Tesisindeki suyun yüzde 5’i geri kazanımla peyzaj sulamasında kullanılacak, diğer kısmı Ceyhan Nehrine deşarj edilecek.