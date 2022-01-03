Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni başkanı Şahin oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın başkanlık yarışını kazanan isim Cemil Şahin oldu.

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın olağan genel kurulu, özel bir tesiste gerçekleştirildi. Mevcut başkan Selahattin Atalay ve Cemil Şahin’in başkan adaylığında gidilen genel kurula, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üye esnaflar katıldı. Genel kurul, salt çoğunluğun sağlanması ve divanın oluşturulmasını müteakip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra odanın mali hesap, denetim ve yönetim kurulu raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu.

Seçimle ilgili gerekli hazırlıkları yapmasının ardından oy kullanma işlemi başladı. Seçimde, 616 üyeden 541’i oy kullandı. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi. Yapılan oy sayımı sonrasında 285 oy alan Cemil Şahin, Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni başkanı seçildi. Başkanlık yarışındaki Selahattin Atalay ise 249 oy aldı.

Cemil Şahin başkanlığındaki odanın yönetim kurulu üyeleri ise Mustafa Kinili, Ali Ekber Gedik, Raşit Ülger, Bünyamin Güneş Cerit, Zekeriye Ceran ve Cuma Kılınç’tan oluştu.

Seçimler sonrasında değerlendirme yapan kendisine oy veren ve vermeyen tüm esnaflara teşekkür eden Başkan Cemil Şahin, “Üyelerimizin bu güvenine layık olmaya çalışacağız” dedi.

Başkan Şahin, “Sizlerle kurduğumuz gönül bağının, muhabbetin ve samimiyetin meyvesi olarak bu seçimden zaferle çıktık. Artık, yeni dönemde hep beraber olacağız. Odamızın kapısı herkese açık olacak. Bundan sonra üyelerimiz için gece gündüz demeyeceğiz ve sorunları çözmek için çabalayacağız. Allah utandırmasın. Allah hepinizden razı olsun” şeklinde konuştu.