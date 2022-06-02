Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin 2. etabı yatırım programına alındı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki organize sanayi bölgesinin 550 dekar alana sahip olan 2.etabı yatırım programına alındı.

Elbistan Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Demir, ilçe ekonomisinde lokomotif görevi üstlenen organize sanayi bölgesindeki gelişmeler ve yeni adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönetim kurulu sonrasında açıklama yapan Kaymakam Demir, OSB’nin birinci etabında belli bir yerlere ulaşıldığını hatırlattı.

Son dört yılda OSB’deki hem yatırımcı firma hem de faaliyete geçen tesis sayısında önemli bir ivme yaşandığını belirten Kaymakam Demir, 2.etabın yatırıma açılması için de uzun süredir çaba gösterdiklerini ifade etti.

Bu çabanın sonucunda; Elbistan OSB’nin 550 dönümlük alana sahip 2.etabının yatırım programına alındığını söyleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şöyle devam etti:

“Çabalarımızı daha da genişleme yolunda sürdürüyorduk. Netice itibariyle OSB’mizin 2.etabı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yatırım programına alındı. 550 dönümlük bir alanı inşallah yakın bir zaman içinde yatırımcılarımıza sunacağız. Bununla birlikte OSB’mizin genişleme alanında bulunan şehir mezarlığını da Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşerek OSB’ye katma imkanımız oldu. Toplamda oradan da 900 dönüm bir alan Elbistan OSB için önü açıldı. Sonuç itibariyle 2 bin dönümlük bir alana ulaşmış olacağız. Şuan 1.etapta 550 dönümlük alanda hizmet veriyoruz. Orta ve uzun vadede sanayicilerimize sunulacak 1500 dönüm alana daha kavuşuyoruz. Şuanda butik ve küçük OSB yapısından orta ve üzeri bir OSB düzeyine ulaşmış olacağız.”

Organize sanayi bölgelerinin, kent ekonomisine yansımasının kısa, orta ve uzun vadede ortaya çıkacağını hatırlatan Kaymakam Demir, Elbistan OSB’nin de 4 yıl önceki hali ile şimdi ulaşılan seviyenin de bunun göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

Burada yatırımların hayata geçmesinin, planlama ve projeden başlayarak belli bir süreç gerektirdiğinin altını çizen Kaymakam Demir, Elbistan OSB’nin de istihdam ve ekonomiye katkısının da kısa ve orta vadede daha iyi anlaşılabileceğine işaret etti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, sözlerini, “Hemşerilerimiz, bunun getirilerini inşallah zaman içerisinde görme imkanı bulacaklar. OSB’miz, zaman içerisinde kentimize önemli bir katkı sunacak. Sanayi anlamında Elbistan’ın önünün açılmasına vesile olacak. Bu noktada emeği geçen herkese, siyasilere, yönetim kurulumuza ve personellerimize, teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” cümleleri ile tamamladı.