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Elbistan ekonomisinin pandemi sonrası planlaması yapıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kent ekonomisinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma sağlanması amacıyla atılacak adımlarla ilgili meslek odası başkanlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ 27.02.2021, 14:15
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Elbistan ekonomisinin pandemi sonrası planlaması yapıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kent ekonomisinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma sağlanması amacıyla atılacak adımlarla ilgili meslek odası başkanlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlçede faaliyet gösteren 9 meslek odasının başkanları ve temsilcilerinin katıldığı toplantı, Mükrime Hatun Kültürevi’nde yapıldı. Kent ekonomisinin mevcut durumunun masaya yatırıldığı toplantıda, pandemi sonrasıyla ilgili de ticari hayata canlılık katacak fikirler de dile getirildi.

Toplantı sonrasında oda başkanları adına konuşan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy, vatandaşları yerinde alışverişe yönlendirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Kent ekonomisinin bel kemiği olan esnafların ayakta kalması için ortak hareket edeceklerini belirten Başkan Paksoy, şöyle devam etti:

“Sayın Belediye Başkanımızın başkanlığında 9 esnaf odası bir araya geldik. Covid-19 salgını ve pandemi nedeniyle esnafımızın yaşadığı sıkıntılar hepimizin malumu. Bu toplantıyla da hem pandemi sürecinde hem de sonrasında esnafımıza, kent ekonomisine nasıl can suyu katarız ve önlemler alırız konularını görüştük. Ayrıca, ilçe ekonomisini nasıl daha ileriye götürürüz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Oda başkanlarımızın önerilerini hayata geçirmek için önümüzdeki günlerde yeni kararlar alacağız. Sayın Başkanımız, esnafın yanındayız kampanyası başlattı. Vatandaşlarımızı, yerel esnaflarımıza yönlendirmek ve alışverişlerini mümkün olduğunda online değil de yerinden yapmalarını sağlamak istiyoruz. 150 bin nüfusun olduğu ilçemizde tahminen 30 bin hane var. Bu 30 bin hanenin 15 binini günde bir defa esnafımızdan alışveriş yapmasını teşvik edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah başarılı oluruz.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, pandeminin ticari hayatta oluşturduğu karamsar havayı dağıtmak ve sonrası için de kararlı adımlar atmak istediklerini vurguladı.

Oda başkanlarının fikir ve önerileri doğrultusunda genel çerçeveyi çizdiklerini anlatan Başkan Gürbüz, ana hatları da en kısa sürede belirleyeceklerini ifade etti.

Başkan Gürbüz, “Elbistan’ımızın ticaretinin geliştirilmesi ile ilgili olarak oda başkanlarımızla bir çalışma başlattık. Pandemi sonrasında Elbistan ticaretiyle ilgili değerlendirmeler yaptık. Ticaretin normal seyrine kavuşmasıyla ilgili alınması gereken tedbirler; bundan sonraki süreçte hükümetimizin yapmış olduğu destekler, vatandaşımızın ve özellikle esnafımızın beklentileri, yerelde yapılması gerekenleri değerlendirdik” şeklinde bilgi verdi.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Hükümetimizin esnafımızla ilgili yapmış olduğu çalışmalar, esnaflarımız tarafından takdirle karşılanıyor. Bizler de yerel idare olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız ve oda başkanlarımızın öngörüleri doğrultusunda yerel esnafı destekleme adına bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanyada esnafımızın yanında olduğumuzu, tüm imkanlarımızla onları desteklediğimizi ve vatandaşlarımızın da özellikle pandemi sonrası ticari hayatın normale kavuşmasıyla ilgili beklentilerini karşılayabilmekle ilgili tedbirler almak üzere çalışmalar yapıyoruz.

Oda başkanlarıma kampanyaya gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Pandemi sonrasında ticari hayatın normale kavuşmasıyla ilgili neler yapılması gerekiyor; odaların ve esnafımızın beklentilerini sektörle değerlendirip çözüm önerilerini değerlendirdik. Bakanımız Sayın Mahir Ünal beyefendiye de şehrimize yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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