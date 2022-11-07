Elbistan Besi OSB’nin imar planında sona gelindi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla tarım sektöründe 500 milyon liralık katma değer üretecek Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) imar planında sona gelindi.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’ndeki 2 bin 800 dönümlük alan üzerinde kurulacak Elbistan Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB’de 50 büyükbaş kapasiteli 11 adet, 100 büyükbaşlık 23 adet, 200 büyükbaş kapasiteli 29 adet ve 250 büyükbaş kapasiteli 68 adet olmak üzere 300’den fazla işletme yer alacak. 500 başlık et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak. Elbistan TDİOSB’nin işletmelerinde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde yaklaşık 5 bin kişi istidam edilecek. 14 MW gücündeki biyogaz tesisinin yanı sıra işletmelerin çatısı da güneşten elektrik üretimine uygun olarak yapılacak.

60 bin büyükbaş hayvanın, etinden tırnağı ve derisinden gübresine kadar her şeyinin değerlendirileceği Elbistan Besi OSB’nin müteşebbis heyet toplantısı Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Elbistan Besi OSB’nin yatırıma hazırlık süreciyle ilgili sunum yapıldı.

Sunum sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı ve Besi OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Hasan Hüseyin Vural, bölge açısından büyük önem arz eden bu projeyi hayata geçirme noktasında kararlılıkla çalışma devam ettiklerini söyledi.

Besi OSB’nin, kentteki tarım ve hayvancılık özelinden birçok sektörü harekete geçirecek bir ekonomik döngü oluşturacağını dile getiren Kaymakam Vural, önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı.

Kaymakam Vural, Besi OSB’nin kent için özel ve detaylı bir ekosistem olacağına işaret ederek, “Bu yapıyı ilçemize kazandırmak için süreci en hızlı şekilde götürme gayretindeyiz. Kuruluş protokolü Tarım ve Orman Bakanlığımızca onaylanmıştı. Müteşebbis heyet toplantımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritamızı belirledik. Şehrimize en kısa sürede bu yapıyı kazandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yaklaşık 5 bin kişilik istihdam oluşturacağına dikkati çekti.

‘Gelişen, büyüyen ve üreten Elbistan hedefimize adım adım ilerliyoruz’ diyen Başkan Gürbüz, “Elbistan’ın en büyük sorunlarından bir tanesi istihdam olarak önümüzde duruyor. İstihdam sorunun çözülmesiyle ilgili gösterilmesi gereken en önemli çaba organize sanayi bölgelerimizin hızla yatırım alması ve bu yatırımın da ihracata dönmesiyle beraber hem kent hem de ülke ekonomisine değer üretmesidir. Bu vesileyle bu projeyi çok önemsiyoruz. Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’mizin imar planı sürecinde son aşamaya gelindi. Bakanlık tarafından jeolojik etüt raporu inceleniyor. Ve bu incelemenin ardından da 15 gün bir sürede imar planı tamamlanmış olacak” bilgilerini aktardı.

Tahsis çalışmaları tamamlandıktan sonra tapu devir işlemlerinin yapılacağını bildiren Başkan Gürbüz, “ Projenin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programına alınması için gerekli karar alındı. Kısa zaman içerisinde bakanlığa gönderilecek. İnşallah, bu süreçleri bitirip ön başvuruları almayı planlıyoruz. Şehrimizi kalkındırma, büyütme ve geliştirme yönündeki kararlılığımızı benzer çalışmalarla da devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy da, projenin Elbistan etini bir marka haline getireceğine değindi.