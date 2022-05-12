El emeği göz nuru çantalar satışa çıktı

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, tamamı el işçiliği 65 çanta modelini satışa çıkardı.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Dulkadiroğlu (Üdürgücü) Konağında sabit satış ofisi kuran Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ürünlerini artık burada satacak.

Tamamı el işçiliği ile yapılan ve zamana karşı yenilen, el sanatlarını canlandırmak için çaba gösterdiklerini belirten Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Mutlu Aslantürk, "2017 yılından bu yana Kahramanmaraş’ta hizmet veren Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitümüz şehrin en kıymetli destinasyonunda bir satış ofisi ve irtibat bürosuna sahip oldu. Dulkadiroğlu Belediyemizin restorasyonunu yaptığı ve hizmete açtığı bu konakta tanıtım pazarlama ve satış faaliyetlerimizi yerine getirebileceğiz. Aynı zamanda bir satışta sergi organizasyonu yaptık. 65 farklı ve sadece bir kere üretilmiş bundan sonra da üretilmesi planlanmayan çanta tasarımımız var. Bunlara sahip olabilmek için Cuma günü öğleden sonraya kadar konağımız da sizleri bekliyor olacağız" dedi.