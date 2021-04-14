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Dulkadiroğlu’nda park ve bahçelere düzenleme

Kahramanmaraş’ta yaz mevsimi nedeniyle mevcut yeşil alan ve parklarda düzenleme çalışmalarına başlandı.

KAHRAMANMARAŞ 14.04.2021, 15:28
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Dulkadiroğlu’nda park ve bahçelere düzenleme

Kahramanmaraş’ta yaz mevsimi nedeniyle mevcut yeşil alan ve parklarda düzenleme çalışmalarına başlandı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü Kahramanmaraş Ofisi iş birliğiyle projelendirdiği Namık Kemal Parkı’nı yenileyerek hizmete sundu.

Belediye Başkanı Necati Okay, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan iki adet parkı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte modernize ediyoruz. Bu parklarımızın fonlanması Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilmektedir. Park ve bahçe konusunda çok önemli yatırımlarımız var. Bu iki parkımızda bu kaynakla yenilenerek Kahramanmaraş’ımıza ve ilçemize hizmet verecek" dedi.
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