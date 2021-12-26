Dulkadiroğlu’nda karla mücadele

Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

İlçenin yüksek kesimlerine yoğun şekilde yağan kar yağışı sonrasında çalışmalara başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları trafiğe açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, buzlanma yaşanan sokaklarda da tuzlama ve temizlik çalışmaları yaptığı belirtilerek, “Malum kış aylarında vatandaşlarımızın yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tedbirleri aldık. Şuanda ekiplerimiz yüksek kesimde bulunan mahallelerimizde karla mücadele çalışmaları yapmaktadır. Kış ayları boyunca vatandaşlarımızın bu anlamda mağduriyet yaşamama adına gerekeni yapacağız. Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecek” denildi.