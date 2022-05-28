Dulkadiroğlu Mutfak Müzesi’nde deneyim atölyesi başladı

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi’nde Kahramanmaraş Mutfağı Deneyim Atölyesi etkinliği başladı.

Perşembe gününe kadar devam edecek olan etkinliğe katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile iş birliği içerisinde özel bir etkinliğe imza attıklarını kaydetti.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığımız ve Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Türk Mutfağı Haftası etkinliklerimiz başladı. Kahramanmaraş’ımızın mutfak kültürünün tüm detaylarıyla ele alınması, bu zenginliğin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz. Mutfak kültürümüze sahip çıkma anlamında ortaya koyduğumuz Mutfak Müzemiz de bu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Burada hazırlanacak olan atölyede uygulamalı olarak Kahramanmaraş mutfağına özgü yemekler yapılacak. Bu yemekler detaylarıyla misafirlerimize öğretilecek. Yemek çeşitliliği bakımından zengin bir mutfağa sahibiz. Bu zenginliğimizi de tüm Türkiye ile ve hatta dünya ile paylaşmaya hazırız. Ben bu güzel etkinlikte imzası olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.