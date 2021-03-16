Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinde kurs kayıtları başladı

Pandemi kısıtlamalarında normalleşme sürecinin başlamasıyla Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde kurs faaliyetleri için kayıtlar başladı. Kayıtların pandemi dolayısıyla sınırlı olacağı ve müracaatların şahsen yapılması gerektiği bildirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, kurs faaliyetleri öncesinde kayıtların başladığını bildirdi. Türkçe, Matematik, Resim, Tiyatro, Bağlama, Gitar, Keman, Ney, Piyano, Halk oyunları, ritim, satranç ve masa tenisi gibi alanlarda kursların başlayacağı ifade edildi.

Özellikle pandemi sürecinde bir çok sosyal aktivite ve eğitim konusunda aktivitelerin başlayacağını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Bu sürece takılan kurslarımızı yeniden güncelleyerek kayıtlarına başladık. Şuanda kurslarımız ile alakalı kayıtlar alınmaktadır. Öğrencilerimiz Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ne bizzat müracaat ederek kurs kayıtlarını yapabilirler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bu anlamda önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah pandemi sürecinin stresi bu kurslarda atılır. Onların eğitimlerine de katkı sağlamak adına gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca Gençlik Merkezimiz içerisinde bulunan kütüphanemiz de şuanda aktif olarak hizmet vermektedir. Tüm bu kurs faaliyetlerimizde tüm pandemi tedbirleri en üst düzeyde alınacaktır” dedi.