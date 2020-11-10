banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Deprem evini yıktı, azmini yıkamadı
Türkiye'nin önde gelen markaları 10 Kasım'ı böyle andılar...
Türkiye'nin önde gelen markaları 10 Kasım'ı böyle andılar...
Trump: “Biz kazanacağız”
Trump: “Biz kazanacağız”
TÜSİAD'dan Elvan ve Ağbal açıklaması
TÜSİAD'dan Elvan ve Ağbal açıklaması

Dergiciliği bu atölyede öğreniyorlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KURDUĞU BÜYÜKŞEHİR AKADEMİ BÜNYESİNDEKİ DERGİ ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERİ DERGİCİLİĞİ YAKINDAN TANIYOR.

KAHRAMANMARAŞ 10.11.2020, 17:29
2
Dergiciliği bu atölyede öğreniyorlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Büyükşehir Akademi bünyesindeki Dergi Atölyesi öğrencileri dergiciliği yakından tanıyor.

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Akademi’de dersler devam ediyor. Dergi Atölyesi’ne katılan öğrenciler Yazar Duran Boz ile içerikten dizime kadar her hafta farklı konuları işliyor.

Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen eğitimlerde alanlarında uzman isimlerle atölyeler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda eğitimlerin sürdüğü akademide Dergi Atölyesi de sürüyor.
Yorumlar (0)
banner417
15°
parçalı bulutlu
banner378