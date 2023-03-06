Depremzede çocuklara itfaiyecilik eğitimi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, afet bölgesinde görevlendirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitim Merkezi (ÇABAÇAM) tarafından çadır kentte kurulan ana sınıfında öğrenim gören çocuklara itfaiyecilik eğitimi verdi.

Büyük yıkımların yaşandığı “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar için deprem bölgelerinde çadır kentler kuruldu. Çadır kentlerde oluşturulan ana sınıflarıyla da depremzede çocuklar öğrenimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitim Merkezi tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan anasınıfında öğrenim gören çocuklara Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince eğitim verildi. Çocuklar eğitimde, yangının oluşumu, nedenleri, yangın esnasında yapılması gerekenler ve yangın tedbirleri hakkında bilgilendirildi. İtfaiye aracı ve ekipmanlarını da yakından tanıyan çocuklara, çeşitli hediyeler de verildi.