Deprem sonrası binlerce balık telef oldu

Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası Tekir mahallesinde balık tesislerinde binlerce balık su kaybından dolayı telef oldu.

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,7 ve Elbistan 7,6 büyüklüğündeki deprem yüzlerce yerleşim noktasını yerle bir ederken, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Tekir mahallesindeki balık tesislerinde binlerce balık kaynak sularının çekilmesi nedeniyle telef oldu. Tekir, Yeşilgöz, Arıkan ve Kumarlı taraflarında meydana gelen olumsuzluğu giderilmesi için bölgeye yavaş yavaş su verilmeye başlandı.

Telef olan balıklar, işletmeciler tarafından fotoğraflanırken, balık üreticileri bölgeye daha fazla su sevkiyatının yapılması konusunda yetkililerden yardım istedi. Bölgede yaşayan yavru balıklara müdahale edilmemesi halinde onların da telef olmasından korkuluyor.