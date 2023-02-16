Deprem bölgesinden yürek ısıtan kareler

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremzede çocuklar ile valinin yürek ısıtan görüntüleri objektiflere yansıdı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Deprem afetinde yıkılan binaların enkazlarında binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de yaralı olarak kurtuldu. 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir taraftan hasarlı binalar yıkılırken bir taraftan da vatandaşların yaraları sarılıyor. AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde yaşayan çocuklar içinde oyun alanları oluşturuldu.

Deprem bölgesinde koordinasyonu sağlayan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek, oyuncak hediye ediyor. Tekbıyıkoğlu ile çocukların yürekleri ısıtan görüntüleri de objektiflere yansıdı.