banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Çocuklara kukla gösterisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çocukları kukla gösterisiyle buluşturdu.

KAHRAMANMARAŞ 16.08.2022, 12:25
Çocuklara kukla gösterisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çocukları kukla gösterisiyle buluşturdu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans olarak gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukları eğlendiren kukla gösterisi, eğitici mesajlarıyla da beğeni topladı.

Çocukların büyük bir dikkatle takip ettiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı.

Etkinliklerin çocukların sosyalleşmesine ve kişisel gelişimine önemli katkıda bulunduğunu ifade eden ebeveynler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yorumlar (0)
26°
açık