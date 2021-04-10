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Çizgi romanlar öğrencilerle buluşuyor

Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinliklerinde müjdesi verilen çizgi romanlar öğrencilerle buluşturuluyor.

KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 11:34
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Çizgi romanlar öğrencilerle buluşuyor

Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinliklerinde müjdesi verilen çizgi romanlar öğrencilerle buluşturuluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından Kurtuluşun 101. yıldönümü münasebetiyle 101 bin adet basılan farklı yaş gruplarına yönelik çizgi romanların 11 ilçede dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Hazırlanarak basılan çizgi romanlar arasında, Arslan Bey, Senem Ayşe, Âşık Mahzuni Şerif, Abdal Halil Ağa, Ali Sezai Efendi, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Sütçü İmam, Pehlivan Mehmet ve İstiklal isimli eserler yer alıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak dağıtılan kitaplar, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluşturulmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kitap setlerini alan Onikişubat ilçesi Fatih İlkokulu öğrencilerinden teşekkür videosu hazırlandı. Kitaplar için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden miniklerin kitaplardan okuduğu pasajlar renkli görüntüler oluşturdu.
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