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Cezaevi firarisini başkasının kimliğiyle polise yakalandı
Kahramanmaraş’ta başkasına ait kimlikle gezen cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.01.2021, 21:08
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Kahramanmaraş’ta başkasına ait kimlikle gezen cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde polis ekipleri şüphe üzerine bir kişiden kimlik istedi. Kimlik vermeyerek polisten kaçan şüpheli kısa sürede ara sokaklarda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliden düşen bir kimliğin E.Ö. isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, emniyete götürülen şüphelini gerçek adının Abdülhamit E. olduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
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