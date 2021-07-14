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Can dostlar yeni yuvalarına kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 14.07.2021, 14:25
Can dostlar yeni yuvalarına kavuşuyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Modernize edilmiş ek birimlerin inşaatı çerçevesinde 15 dönümlük arazi üzerine kurulan tesisin kapasitesi artırılıyor. Tesisteki yenileme ve ek birimlerin inşaatının tamamlanmasının ardından mevcut yapıya bin 200 metrekarelik ilave alan kazandırılmış olacak.

İnşa edilen yeni hizmet birimlerinde kedi evleri, sahiplendirme alanları, tedavi merkezi, korunaklı odalar ve gezinti alanları yer alacak. Toplamda 2 milyon TL maliyet bedeli olan yenileme ve genişletme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak koruma altındaki canlılara hizmet vermesi hedefleniyor.
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