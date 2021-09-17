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Çalıntı iş makinası hurdacıda bulundu

Kahramanmaraş’ta bir inşaat firmasına ait iş makinası 10 günlük takip sonucu bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 17.09.2021, 16:04
Çalıntı iş makinası hurdacıda bulundu

Kahramanmaraş’ta bir inşaat firmasına ait iş makinası 10 günlük takip sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ait iş makinası, 1 Eylül’de park halindeyken çalındı. Olayla ilgili görevlendirilen Jandarmanın Dedektifleri (Jandarma Suç Araştırma Timi-JASAT) ve Onikişubat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, iş makinasının bulunması için çalışma başlattı. 100’e yakın kamera kaydını inceleyen ekipler 30 kilometre iz sürdü. 10 günlük takip sonucunda iş makinası, Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi hurdacılar bölümünde park halinde bulunarak firma yetkilisine teslim edildi.

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