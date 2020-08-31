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Çağlayancerit Ayran Pınarı Festivali pandemi nedeniyle bu yıl iptal
KAHRAMANMARAŞ’IN ÇAĞLAYANCERİT İLÇESİNDE DÜZENLENEN AYRAN PINARI FESTİVALİ, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BU YIL İPTAL EDİLDİ
KAHRAMANMARAŞ 31.08.2020, 17:46
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Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen Ayran Pınarı Festivali, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl iptal edildi.
Doğal güzellikleri ve zengin su kaynakları bakımından önemli bir yere sahip olan Çağlayancerit ilçesi, yaz-kış vatandaşların ilgisini çekiyor. İlçe sınırlarında yer alan yer alan Ayran Pınar bölgesinde geçen yıl Çağlayancerit Belediyesi tarafından düzenlenen festival bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Yurt dışından ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gurbetçilerin ilgisini çeken festivalde, Türk Halk Müziği konseri ve çeşitli gösteriler düzenleniyordu.
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