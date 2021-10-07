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Büyükşehir’in ödüllü hizmetleri EXPOBEL Fuarında

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda (EXPOBEL) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

KAHRAMANMARAŞ 07.10.2021, 11:32
Büyükşehir’in ödüllü hizmetleri EXPOBEL Fuarında

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda (EXPOBEL) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda (EXPOBEL) akıllı belediyecilik uygulamalarını ziyaretçilere tanıtıyor. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde bugün kapılarını ziyaretçilerine açan fuarın ziyaretçileri arasında yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile tedarikçiler yer alıyor.

Belediyecilik uygulamalarının görücüye çıktığı etkinlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stant ilgi odağı oldu. Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi YADES, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Atıkmatik, Kahramankart, E-Belediyecilik ve Mobil Uygulamalar gibi hizmetlerin tanıtıldığı stant 9 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Stantta tanıtılan akıllı belediyecilik hizmetlerinden “Akıllı Ulaşım Sistemleri” Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu kapsamında “Yılın Ulaşım Projesi” ödülü almıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan proje ile şehirde kontrol edilebilir bir trafik oluşturulabiliyor. Trafik Yönetim Merkezi adıyla uygulamada olan proje, sinyalizasyon sistemleri ve kamera desteği ile anlık müdahaleye de imkân tanıyabiliyor.

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