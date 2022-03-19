Bungalov evler kış turizminin vazgeçilmezi oldu

Kış turizmde son yılların önemli merkezlerinden biri haline gelen Yedikuyular Kayak Merkezi’ndeki bungalov evler misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş ve bölgesinin kış turizm merkezlerinin Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve üstyapı projeleriyle baştan aşağı yenilediği Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Bungalov evler yerli ve yabancı turistlere hizmet etmeye devam ediyor.

Ulaşımın kesintisiz şekilde sağlandığı ve kayak donatılarının iyileştirildiği tesiste, yeni ticari ve konaklama merkezleri de oluşturulmuştu. Alt ve üstyapı çalışmaları için toplamda 26 milyon TL bütçe ayrılan bölgede, “Bungalov Evler” de tamamlanıyor. Farklı ebatlarda 25 adet olarak yapımı gerçekleştirilen modern konaklama tesisinin iç mekânlarında son rötuşlar yapılırken, kış sezonunda hizmet vermesi hedefleniyor.

Akdeniz bölgesi ve çevre illerin en ulaşılabilir kış turizmi tesislerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi’nin ilerleyen süreçte 12 ay esasına göre hizmet vermesi hedefleniyor. Sahip olduğu coğrafyayla trekking, yürüyüş, dağ bisikleti gibi birçok spor dalının da gerçekleştirilebileceği bölgede konaklama hizmetinin de sağlanmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Ayrıca Bedesten Çarşısı ile bölgenin onlarca lezzeti de misafirlerin beğenisine sunulacak.

Bölgeye kazandırılan bungalov evlerde sıcak su, ısınma, restoran ve konaklama gibi hizmeti sunuyor.