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Bu da çörek sırası

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı için çörek almak isteyenler kuyruk oluşturdu.

KAHRAMANMARAŞ 12.05.2021, 16:24
Bu da çörek sırası

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı için çörek almak isteyenler kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta Ramazan Çörekleri bir yandan taş ocaklı fırınlarda hazırlanırken, bir yandan da satışa sunuluyor. Kentte her Ramazan öncesi olduğu gibi yoğun şekilde satışı yapılan çöreklere, tam kapanma olmasına rağmen ilgi arttı. Ramazan Bayramını çöreksiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, çörek fırını önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Maraş Çöreğinin satıldığı fırının işletmecisi Fehmi Büyükdereli, “İşlerimiz geçen yıla oranla bu yıl daha hareketli oldu. Bu yıl tam kapanma nedeniyle sipariş alıp evlere servis ettik. Normalde bugün akşama doğru sipariş almam gerekirken, siparişleri durdurmak zorunda kaldım. Özellikle ramazan bayramında kahvaltılık farklı zamanlarda hoşaf ile yenilecek farklı lezzetli çöreklerimiz var. Tam kapanmaya rağmen insanlar gelip buradan da ürünleri alabiliyor" dedi.
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