Böbrek taşlarından kurtuldu sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş’ta böbreğinden onlarca irili ufaklı taç çıkarılan yaşlı kadın, yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Onikişubat ilçesinde 69 yaşındaki Feriha Yorgun, vücudunun sağ tarafında ağrı, bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler ve antibiyotik tedavisinin ardından ameliyata alınan Yorgun, 4 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Böbreğin farklı odacıklarından onlarca taşın tek tek çıkarıldığını söyleyen Özel Sular Vatan Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Eren, insanların kulaktan duyma tedavilere yönelmemesini istedi. Dr. Eren, “Hastanın şikayeti yeni değil bir iki aydır mevcut ve bu konuda birkaç yere de başvurmuş. Yapılan tetkiklerde böbreklerde taş ve aynı zamanda böbrek içinde abse oluşumuna bağlı hastalık tespit edildi. Ancak hasta şu ana kadar hiç operasyondan geçirilmemiş. Antibiyotik tedavisinin ardında hastayı sağ böbrek taşı ve oluşan abse nedeniyle. Böbrek içinde dağınık birçok taşı vardı. En büyük sıkıntı ise böbreğin tam ortasında olan taş böbreği tıkamış perotaratif ameliyata başlayınca abse boşaldı. Böbreğin genel yapısı düzeldikten sonra taşlarını temizledik. Hastamızın genel durumu iyi. Burada yaptığımız yöntem hastanın sırtından bir buçuk santimlik bir kesi ile girilerek böbreğin odalarını gezip taşları çıkarmaktayız. Çevreden duyma tedavi şekli yok, hastaların çoğu ben şuradan bilmem ne suyu getirttim ifadelerle geliyorlar. Bunlarla da çözüm olacağına inanan insanlar var” dedi.

Hasta Feriha Yorgun ise, “Havalar soğuyunca benim rahatsızlığım artı. Gitmediğim yer kalmadı, en sonunda buraya geldim. Karnımın içi kocamandı ve duramıyordum. Sağlığıma kavuştum” diye konuştu.