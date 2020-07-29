Biber fidesi desteği üreticiye can suyu oldu
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YEREL KALKINMAYI DESTEKLEME ADINA TARIMSAL ÜRETİM İÇİN ÇİFTÇİLERE VERDİĞİ FİDE DESTEĞİ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yerel kalkınmayı destekleme adına tarım üretimi için çiftçilere verdiği fide desteği meyvelerini vermeye başladı.
Mahalle ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekipleri 1.5 milyon fideyi çiftçiye yüzde 80 hibe ile vermişti.
Türk Patent Kurumu tarafından tescillenmiş Maraş Biberi’nin gelişimi adına yapılan bu destekleme çalışmaları çiftçilerin yüzünü güldürüyor.
Fide desteğinden faydalanan biber üreticisi Ali Yavuz, destekten çok memnun kaldıklarını ifade ederek, "Bize sağladığı fide desteğinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin katkılarıyla, ülke genelinde meşhur olan bu Maraş Biberini yetiştirdik. Biber fidelerinin kalitesi, maliyetinin düşüklüğü ve zararlı otlarla mücadelede yardım edilmesi bize büyük kolaylıklar sağlıyor. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ü hasat döneminde, yani 10 Ağustos’la 15 Ağustos arasında bekliyoruz” dedi.
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