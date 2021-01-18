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Başkan Okay’dan eğitime destek
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, imkanı olmayan öğrencilere dağıtılmak üzere aldıkları 200 tableti milli eğitim müdürlüğüne teslim etti.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2021, 16:12
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, imkanı olmayan öğrencilere dağıtılmak üzere aldıkları 200 tableti milli eğitim müdürlüğüne teslim etti.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile tablet dağıtımı konusunda protokol imzaladıklarını hatırlatan Başkan Okay, “Pandemi döneminde her konuda olduğu gibi eğitim alanında da önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklerin başında da uzaktan eğitim gelmektedir. Bu eğitimin icra edilmesi için birçok teknolojik imkan gerekmektedir. Birçok öğrenci bu imkanları maddi konulardan dolayı sağlayamamaktadır" dedi.AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri öncülüğünde başlatılan tablet kampanyasına katılarak öğrencilere destek olmaya karar verdiklerini belirten Okay, "Bu kapsamda 200 adet tableti temin ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
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