Başkan Okay: "Kahramanmaraş’ımız turizm pastasından hak ettiği payı alacak"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bahtiyar Yokuşu’nun ardından yeni bir tarihi sokağın sağlıklaştırma projene daha başladıklarını belirtti.

Proje alanını gezen Başkan Okay, projenin turizme büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kurtuluş Mahallesinde gerçekleştirilecek projenin Bahtiyar Yokuşu, Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı ve Dulkadiroğlu’nun diğer konaklarıyla bütünlük sağlayacağını belirten Başkan Okay, “Dulkadiroğlu ilçemizin eski mahallelerindeki restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bahtiyar Yokuşu’nda olduğu gibi yeni bir etaba başlıyoruz. Mutfak Müzemizin üst kısmından başlayarak 11 konağın cephe yenilemesini yapacağız. Bu çalışmayla, Bahtiyar Yokuşu, Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Kasaplar Çarşısı, Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi arasındaki bağlantıyı sağlamış olacağız. Bu projemizde Kültür Bakanlığı fonlarından, çeşitli kalkınma ajanslarının desteklerinden faydalanmaktayız. Bu desteklerle restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ın mücevherlerini parlatmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ortaya koydukları restorasyon çalışmalarıyla turizme büyük katkı sağladıklarını kaydeden Başkan Okay, “Şehrimizin turizm potansiyeli de bu sayede ortaya çıkmış oluyor. Bahtiyar Yokuşu’ndan başlayarak Kapalı Çarşı ve çevresi, Ulu Cami ve çevresine kadar uzanacak bir turizm yolu şuanda oluşmaktadır. Yeni projemiz aradaki bağlantıyı net olarak sağlamış olacak. Divanlı Cami’nin bulunduğu alandan yürümeye başlayan bir misafir, her biri birbirinden güzel konaklarımızı geçerek Kapalı Çarşı’ya kadar yürüyebilecek. Kahramanmaraş’ımız turizm pastasından hak ettiği payı alacaktır. Bu noktada bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.