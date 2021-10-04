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Başkan Okay: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanındayız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman ve her konuda yanındayız” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 04.10.2021, 10:54
Başkan Okay: “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanındayız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman ve her konuda yanındayız” dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla üniversitede stant açtı.

Tanıtım standını ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin her zaman ve her koşulda yanında olduğunu hatırlatan Başkan Okay, “Bölgemizin en büyük Gençlik Merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi öğrencilerimize tanıtılıyor. Öncelikle her anlamda ve her konuda öğrenci kardeşlerimizin yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Gençlik Merkezimizin kapıları öğrenci kardeşlerimize sonuna kadar açıktır. Burada hem eğitimlerine katkı sağlıyoruz, hem de sosyal aktivite imkanı sunuyoruz. Bu imkanlardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Bu vesileyle, tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

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