Başkan Okay: "Geleceğimiz sizlere emanet"

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlik merkezinde eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi kursiyerlerini ziyaret etti. Gençlik merkezinin geleceğin teminatı gençleri yetiştirdiğini hatırlatan Başkan Okay, gençlere tavsiyelerde bulundu. Başarılı bir birey olma adına eğitimin önemine değinen Başkan Okay, Dulkadiroğlu gençlerine her türlü imkanı sunduklarını hatırlattı. Bu imkanların tek bir karşılığı olduğunu dile getiren Okay, onun da gençlerin başarısı olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: “Sizler geleceğimizin teminatısınız. Sizlerin başarılı olması ve bir gün devletimize ve milletimize faydalı işler yapmanızı arzu ediyoruz. Bu hususta bizler üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Her konuda bilgili ve bilinçli gençler yetiştirme, onların eğitimlerine katkı sunma adına gençlik merkezleri inşa ediyoruz. Burada edindiğiniz bilgilerin sizlere hayatta büyük kolaylıklar sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle eğitim kurslarımız, üniversite sınavına hazırlıkta bu gençlerimize çok büyük katkılar sağlamaktadır. Ayrıca gençlik merkezlerimizin sosyal aktiviteleri de gençlerimize ayrı bir keyif vermektedir. Yoğun ders programından sıkılan gençlerimiz başarılarını bu aktivitelerle kutlamaktadır. Resim, müzik gibi kurslara da yoğun ilgi olduğunu görmek bizleri ayrıca sevindiriyor. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin kendilerini yetiştirmelerine katkı sağlamak bizleri gururlandırıyor. Geleceğimiz bu gençlerimize emanettir. Onların başarılarını gördükçe geleceğimizin emin ellerde olduğunu düşünüyor ve hepsine eğitimlerinde başarılar diliyorum” dedi.