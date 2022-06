Başkan Okay; “Dulkadiroğlu’na her şeyin en iyisini yaptık”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesine kazandırdığı projelerin enleri barındırdığını ifade ederek, “Yaptığımız her iş alanının en iyisi, her proje bölgenin en büyüğü, hizmetlerimiz en güzeli oldu. Dolayısıyla Dulkadiroğlu’na en iyisini, en güzelini ve en özelini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sivil Toplum Kuruluşları ile yaptığı istişare ve değerlendirme toplantıları çerçevesinde Aile Hekimleri ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Başkan Okay, burada yaptığı konuşmasında Dulkadiroğlu’nun enlerin ilçesi olduğunu hatırlattı.

Ortaya koydukları projelerde her zaman en iyiyi gözettiklerini dile getiren Başkan Okay, “Türkiye’nin en iyisi ve ilki olan Kamu Külliyesi projesini tamamlayarak hizmete sunduk. Bölgenin en büyük gençlik merkezini inşa ettik ve hizmete sunduk. Türkiye’ye örnek olan bir toplu konut projesini ortaya koyduk. Bölgenin en büyük mesire alanlarını yaptık. Ortaya koyduğumuz tüm projelerde ilçemizin geleceğini düşündük. Bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte istişareye de büyük önem veriyoruz. Bu gibi toplantılarda ortaya konan görüş ve önerilerini de dikkate alıyoruz. Ben buradan bir kez daha bizleri kırmayıp toplantımıza iştirak eden kıymetli aile hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.