Başkan Mahçiçek’ten KMTSO üyelerine Expo 2023 sunumu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine Expo 2023 ile sunum yaptı.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen programa iş insanları katıldı. Başkan Mahçiçek, “İlçemizde biri yarı olimpik olmak üzere 7 havuz, 72 bilgi ve kültür evi, 6 adet yurtlarıyla beraber okul, özel öğrencilerimiz için DOKMER ve KIYAM gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Belediye olarak biz ilçemizde yapılması gerekenleri yapıyoruz. Lakin tek eksiğimiz tanıtım ve reklam idi. Bu eksiği de öyle bir proje üretelim ki, Kahramanmaraş’ı marka yapsın, uluslararası yatırımcılar ile yatırımcılarımızı buluştursun istedik. Uzun bir fizibilite çalışmamız sonucu 2018 yılında AIPH’e yaptığımız müracaat, 62 ülkenin oybirliği ile kabul edildi. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasebiyle Expo 2023 bir kez daha farklı bir anlam kazanmış oldu ülkemiz için” dedi.

6 ay sürecek bu fuarı sürdürülebilir bir yaşam haline getirmek için farklı ülkelerde araştırmalar yaptıklarını da ifade eden Başkan Mahçiçek, şunları kaydetti:

“Kent Müzesi, Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi, Arasta Çarşı, Kristal Lagün, kongre merkezi ve konferans salonu, düğün ve nikah salonları, hobi evleri, cami, açık AVM gibi projelerimizle senenin 365 günü kullanılabilecek bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Yaptığımız bu yatırımlar sadece fuar zamanı değil diğer zamanlarda da kullanılabilsin, bir yaşam alanı haline gelsin istiyoruz. Baraj göletinde yapacağımız sedde ile yaz aylarında suların çekilmesiyle ulaşan kötü görüntünün önüne geçerek suyu 4 mevsim barajımızda tutmayı başaracağız. Hem estetik anlamda hem de ekolojik denge anlamında çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Baraj göletinin imara açtığımız çevresinde 150 bin yeni nüfusun yaşayacağını öngörüyoruz. Şehrimizde alt ve üst yapı eksiklikleri Expo 2023’e kadar giderilecek. Her anlamda büyük katkıları olacağını bildiğimiz projemize her vatandaşımızın, her yatırımcımızın, her iş adamımızın sahip çıkmasıyla başarılı olacağımıza inanıyoruz.”

Yapılan sunumdan sonra KMTSO üyelerinin sorularına cevap veren Başkan Mahçiçek, ev sahipliğinden dolayı Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ve KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’na teşekkür etti.