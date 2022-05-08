Başkan Mahçiçek’ten anlamlı "Anneler Günü" kutlaması

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında şehit anneleri ile şehit ve gazi eşlerini bir araya getirdi.

Kahvaltı sonrası şehit anneleri ve eşlerine yönelik konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Anneler Günü’nü daha anlamlı hale getirdiklerini belirterek, “Bugün, bildiğiniz üzere çok kıymetli annelerimizin günü. Anneler Günü’nü daha özel ve daha anlamlı hale getirmek için Yunus başkanımızla istişare ettik, evlatlarını şehit veren annelerimiz ve eşleriyle birlikte olabilir miyiz dedik. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubemiz aracılığıyla Anneler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olduk. Bir taraftan annelerimiz, bir taraftan da eşleri; bu ülkenin birliği, bütünlüğü, geleceği, ezanlarımızın susmaması ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması için çocuklarını ve eşlerini feda ettiler. İşte bu ülke böyle anlamlı ve kutsal bir ülke. Her karışı şehit kanlarıyla dolu bir ülke. Ülkenin güzelliği ve kıymeti de buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle bir şerefe sahip olan siz annelerimiz, gerçekten çok değerlisiniz. Biz de Anneler Günü’nü daha anlamlı hale getirmek için sizleri önceledik, önce şehit annelerimiz ve eşlerimizle beraber olalım istedik. Buraya teşrif ederek bizleri onurlandırdınız, hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah sizlere sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Bir kere daha hepinizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise yaşanmış hikayelerden örnekler vererek annelerin değerini anlattı. Şehit anneleri ve eşlerinin çok daha özel olduğuna vurgu yapan Özdemir, “Öncelikle bu anlamlı organizasyon için Hanefi Mahçiçek başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle kıymetli, nazik ve naif işleri çok iyi takip ediyorlar ve yapıyorlar. Tabiri caizse insanların gönlüne hitap ediyorlar, o yüzden de minnettarız. Annelik bambaşka bir şeydir. Bir erkek olarak anneliğin ne demek olduğunu anlatamam ama ben de bir annenin evladıyım. Anneliğin bir tane nimeti var ama binlerce de külfeti var. Bir nimeti de şu, çocuğu bebekken ilk konuşmaya başladığında anne der, dünya sizin olur. Kıymetlidir ama binlerce külfeti vardır. Külfetler, büyütme ile başlar. Delikanlı olduğunda anneyi ve dünyayı beğenmeyen evlatları olur, çoluk çocuğa kavuştuğunda annesinin kıymetini ancak o zaman anlayan evlatlar olur. O zaman anlamayan evlatları bile hayırla yâd eden anneler vardır. Hayırsız evlatlarını da hayırla yâd ederler. Çocukları düştüğünde, bir yeri sıyrıldığında o çocuğun gözyaşları annenin içine akar. İşte böyle fedakâr bir varlıktır. Dünyanın en güçlü yaratığı, çocuğu olan annedir. O masum yavrusunu korumak için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Binlerce külfet var ama Allah’ın ve Peygamber’in övgüsüne mazhar olmak başka bir varlığa nasip olmamış. O yüzden de bu değerli varlığın kıymetini biliyor olmalıyız. Annelik, kıymeti parayla ya da dünyadaki hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar önemlidir. Bunun farkında olmak lazım. Sizler çok daha özelsiniz çünkü aynı zamanda birer şehidin annesisiniz. Siz bu memleketin özgürlüğü ve bekası için canını feda etmiş ve Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş bir evladın annesisiniz. O yüzden bizim için daha gurur verici sizlerle beraber olmak. Saygıyla ellerinizden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı sonrası protokol tarafından şehit anneleri ile şehit ve gazi eşlerine, Türk Bayrağı kaplı sandık içerisinde bulunan Kur’an-ı Kerim ve gül takdim edildi.