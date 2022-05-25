banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak
Kuşadası’nda Mars deneyimi yaşanacak
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
E-ticaret ekonomideki payını 3’e katladı
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022

Başkan Mahçiçek: "Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz"

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, malzeme temini noktasında destek isteyen Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Goalball Takımı’na hem malzeme desteği verdi, hem de EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş logosuyla forma sponsoru oldu.

KAHRAMANMARAŞ 25.05.2022, 16:09
Başkan Mahçiçek: "Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz"

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, malzeme temini noktasında destek isteyen Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Goalball Takımı’na hem malzeme desteği verdi, hem de EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş logosuyla forma sponsoru oldu.

Malzeme desteği ve forma sponsorluğu toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde engelli bireylere yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Biz de Cumhurbaşkanımızın istikameti ölçüsünde görme engelli ve diğer engelli kardeşlerimizin tümünün yanında olduk, onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya gayret ettik. Son buluşmamızda bizden malzeme desteği istemişlerdi. Doğrusu ben Goalball oyununu bilmiyordum ama o gün öğrendim. Sonra da olimpiyatlarda bayan milli takımımız şampiyon oldu. O olimpiyat şampiyonu olan takımımızda bir tanesi de Kahramanmaraşlıydı, onunla da gurur duyduk. Şimdi erkek takımımız da çalışarak, gayret ederek aynı başarıyı gösterecektir. Buna gönülden inanıyoruz. Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz. Onikişubat Belediyesi, engelli kardeşlerimizin daima yanındadır. Sadece spor alanında değil birçok noktada onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun için sizlerle çalışacağız, gayret edeceğiz. Erkek takımımızın malzemelerini teslim ediyoruz, İnşallah çok güzel başarılara imza atacaklar. Biz onlardan başarı bekliyoruz. Kahramanmaraş’ımızın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ismini andıracaklarından eminiz. Bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum, Allah sizleri muvaffak etsin” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, "Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in bütün çalışmalarda kendilerinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, teşekkür etti. Destek gördükleri takdirde Kahramanmaraş’a şampiyonluklar getireceklerini kaydeden Çakmak, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilimizi temsil eden Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin 2022 yılı forma sponsorluğu törenine hepiniz hoş geldiniz. Hanefi Mahçiçek başkanımızla sık sık görüşüyoruz, kendileri engellilerin sahipçisi, yardımcısı, babası, ağabeyi. Kısacası bizim her şeyimiz. Engellilerin her daim yanında olan ve bize her daim sadece bir telefon kadar uzak olan başkanımıza tüm kamuoyunun önünde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu toplumda engellilik kolay kabul edilen bir durum değil. Biz bu durumu sosyal devlet çerçevesinde eğitimle, sanatla, kültürle aştık. İstihdam, eğitim, spor gibi alanlarda engellilere sahip çıkıldığı sürece gerek uluslararası gerekse de ulusal çapta neler yapabildiğimiz ortadadır. Katkılarından dolayı Hanefi Mahçiçek başkanımıza teşekkür ederken, EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
26°
açık