Başkan Mahçiçek: “Expo yenileme alanında herkesin bir dikili ağacı olacak”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Expo yenileme alanında herkesin bir dikili ağacı olacak” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Henafi Mahçiçek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Expo yenileme alanında AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları üyeleri ile beraber fidan dikim etkinliğine katıldı. Fidan dikimi sonrası açıklama yapan Başkan Mahçiçek, “Bizim için çok önemli olan Expo 2023’un ana teması doğa dostu olması” dedi.

Ülkenin gençlerine güveninin tam olduğunu ifade eden Mahçiçek, “Burada arkadaşlarımızla beraber ağaçlar diktik ve hepimizin inşallah burada bir dikili ağacı olacak. Bekli de kendimizin bu güne kadar yakalayabildiği en önemli projesi Expo. Bu güzel gençlik ve geleceğimizin teminatı olarak Mustafa Kemal Atatürk’te gençlerimizi gösterir. Gençlerimiz ülkemizi inşallah sonsuza kadar yaşatacaklar. Bu ülkenin büyümesi için gelişmesi için ve kalkınması için bağımsız ve güçlü bir Türkiye olarak bu gençlerimiz ülkemizi daha güçlü noktalara taşıyacaklar. Bu ülkenin bağımsızlığı gücü hem ekonomik, hem de uluslararası anlamda, hem de kültürel bağlamda çok daha iyi noktada olacak" diye konuştu.