Başkan Mahçiçek: "Expo 2023 Kahramanmaraş’a değer katacak"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Expo 2023 projesi Kahramanmaraş’ımıza değer katıp marka şehir haline getirecek” dedi.

Expo alanında fidan dikim programı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Mahçiçek, Expo’nun bir dünya projesi olduğunu söyledi. Expo alanının 2023 yılının Nisan ayında tamamlanacağını belirten Mahçiçek, “2023 Cumhuriyet’imizin 100. yılı. Güzel bir tevafuk oluyor ve Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlama programlarına da cumhurbaşkanımız ile görüşerek Expo’muzun açılışını 100. yıl programına koydurabilirsek inşallah başaracağımıza inanıyorum ve o zaman çok daha anlamlı hale gelecek. Expo Kahramanmaraşımıza değer katıp marka şehir hale getirecek. Bize verilen sürede yani 2023’ün Nisan ayında da projemizi bitirmiş olacağız” diye konuştu.