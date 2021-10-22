Başkan Güven: "Lavanta üretiminde söz sahibi olmak istiyoruz"

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçede ekim yapılmayan kıraç arazileri değerlendirmek ve ülke başta olmak üzere dünya genelinde lavanta üretiminde söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

Afşin Öğretmenevinde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güven, ilçede üretilen lavantalardan elde edilen kozmetik ürünleri muhtarlara hediye etti.

Muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan kamu görevlileri olduğun ifade eden Güven, “Göreve geldiğimizden buyana omuz omuza çalıştığımız muhtarlarımıza belediye olarak kendi üretimimiz olan bir hediye hazırladık. Afşin Belediyesi ve örnek çiftçilerimiz tarafından üretilen lavantalardan elde edilen kozmetik ürünleri ekonomiye kazandırıyoruz. Bunlardan sizlere de hediye etmek istedik. Bu projemiz kırsal kalkınmayı sağladığı için Kalkınma Bakanlığı tarafından destekleniyor" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarla kırsal kalkınmayı sağlamak istediklerini belirten Güven, “Biz gençlerimizin, çocuklarımızın gurbetçi olmasını istemiyoruz. İlçemizde ekim yapılmayan kıraç arazileri değerlendirmek ve ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde lavanta üretiminde Afşin olarak söz sahibi olmak istiyoruz. Bu projeyle hem kırsal kalkınmayı sağlamak hem de ilçemizin önemli bir sorunu olan göçü durdurmak istiyoruz. Muhtarlarımızın da bu projeye ortak olması bizleri sevindirir" diye konuştu.