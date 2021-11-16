Başkan Güngör’den Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türk edebiyatının önemli ismi Sezai Karakoç’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yayımladığı mesajında, “Büyük mütefekkir ve şair Fahri Hemşehrimiz Sezai Karakoç ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Üstada Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Maraş Her An Benimledir"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2020 Ekim Ayı Olağan Meclisi Toplantısı’nda, Başkan Hayrettin Güngör’ün teklifiyle Sezai Karakoç’a fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararı alınmıştı.

Pandemi dolayısıyla 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şair Sezai Karakoç’a Fahri Hemşehrilik Beratı’nı takdim etmişti. Karakoç yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş sadece ortaokulu okuduğum yer değildir. Benimle beraber yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Hemşehrilik bunun bir nevi belgesi olmuştur. Maraş kurtuluş hareketinin manası, önce kendini kurtaracaksın sonra başkalarını, sonra da bütün Müslümanları. Maraş’ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir ve kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Bu bakımdan bana verilen hemşehrilik beratını teşekkürle kabul ediyor ve teşekkürle karşılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.