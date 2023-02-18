Başkan Güngör: “Şehrimize destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum”

Kayseri Büyükşehir Belediye ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “105 belediyemiz şehrimizde topyekûn iş birliği içerisinde yaraları sarmak için yoğun bir gayret sarf ediyor. Yaralarımızı sarmamız noktasında desteğini eksik etmeyen tüm belediyelerimize yürekten teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde sürdürülen çalışmalara destek olmak için gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Şehir genelinde sürdürülen afet ve acil durum yönetim çalışmalarının görüşüldüğü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremle sarsıldık. O günden bugüne kadar devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla hem şehrimizde hem de depremden etkilenen diğer illerimizde yoğun bir çalışma yürütüyor” dedi.

Başkan Hayrettin Güngör, 105 belediyenin şehirde topyekûn iş birliği içerisinde yaraları sarmak için yoğun bir gayret sarf ettiğini belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarımızla afet ve acil durum yönetim çalışmalarına ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tespit ettiğimiz öncelikli ihtiyaçların karşılanması noktasında da detaylı bir çalışma yaptık. Yaralarımızı sarmamız noktasında desteğini eksik etmeyen tüm belediyelerimize yürekten teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun ilk günden itibaren desteklerini her zaman hissettik. Hamdolsun güçlü bir hükümetimiz ve liderimiz var. İnşallah el birliğiyle şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine de sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılacağını vurgulayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Öncelikle Kahramanmaraş’ta ve deprem bölgesinde bulunan diğer şehirlerimizdeki tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el ele anlayışıyla; yerel yönetimlerimiz, STK’larımız ve yardım kuruluşlarımızın hepsi dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Yerel yönetimler olarak bizler de deprem bölgelerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantımızı yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak bizlere düşen görevleri yerine getirmek için buradayız. İnşallah birlik beraberlik içerisinde deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını saracağız” diye konuştu.