Başkan Güngör: "Göksun’a 70 milyon liralık yatırım yaptık"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’a toplamda 70 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Başkan Güngör, Göksun’da bir dizi program gerçekleştirdi. Ziyaret programında ilk olarak Canlı Hayvan Borsasında inceleme yapan Başkan Güngör, ilçedeki muhtarlarla yıl içinde yapılan yatırımlar ve mahallelerdeki genel ihtiyaçların masaya yatırıldığı toplantıya katıldı.

Göksun Şoförler Odası, Ziraat Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ziyaretleriyle devam eden programda heyet, Minik Eller Akademisi’nde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Arslanbey Millet Konağı ve Göksun Kent Meydanı projelerinin de incelendiği program, Göksun Belediyesi ziyaretiyle noktalandı.

Edebiyat Yolu ile birlikte ilçedeki ulaşım ağının önemli ölçüde iyileştiğine dikkat çeken Başkan Güngör, “Göksunumuza toplamda 70 Milyon liralık yatırım yaptık. 125 kilometre sıcak asfalt ve 62 bin metrekare parke çalışması gerçekleştirdik. Çardak Soğuk Hava Deposu ile Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi’ni tamamladık. Mahallelerimize 2 köprü inşa ettik. 90 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı oluşturduk. Yapımına başladığımız Göksun Meydanı ve itfaiye binasını da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Katma değeri olan meyve üretimleriyle, turizm potansiyeliyle, doğal güzellikleriyle Göksun bacasız sanayinin merkezi olacak. Bunun için öncelikle ulaşılabilirliği artırmak gerekiyor. İlçemizde 16 mahallemizin yolunu tamamladık. Sadece bu yıl 64 kilometre civarında yolumuz yenilendi” diye konuştu.

Konuşmasının devamında tamamlanan yatırımların önemli ihtiyaçlara cevap verdiğini ifade eden Başkan Güngör, “Her ilçemizin kendine has önemli ürünleri var. Göksun’umuzda da elma üretiminin katma değerini artırabilmek için DOĞAKA işbirliğiyle 7 Milyon liralık Soğuk Hava Depomuzu hizmete açtık. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tamamladığımız bir diğer tesisimiz Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi ise ilçemizde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Öte yandan ilçe merkezimizin çehresini değiştirecek bir meydan çalışması da gerçekleştiriyoruz” cümlelerini kullandı.