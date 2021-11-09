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Başkan Güngör: “Ekinözü sağlık turizminin gözbebeği olacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü ilçesine 40 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Ekinözümüz yeni turizm yatırımlarıyla sağlık turizminin gözbebeği olacak" dedi.

KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 12:34
Başkan Güngör: “Ekinözü sağlık turizminin gözbebeği olacak”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü ilçesine 40 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Ekinözümüz yeni turizm yatırımlarıyla sağlık turizminin gözbebeği olacak" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü ilçesinde bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdi. Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’in de yer aldığı programlar, ilçe muhtarlarıyla düzenlenen toplantıyla başladı. Bölgenin ihtiyaçlarının konuşulduğu ve yatırımların değerlendirildiği toplantı sonrası heyet, vatandaşlarla bir araya geldi.

Programın sonraki durağı ise KAMEK kurs merkezi oldu. Burada kursiyerler tarafından oluşturulan eserleri inceleyen Başkan Güngör, ardından Kabaktepe ve Soysallı mahallelerine hareket etti. İlçelerin kırsal mahallelerinde yol, kanalizasyon ve içmesuyu olmak üzere temel ihtiyaçların incelendiğini ifade eden Başkan Güngör, 2021 Yatırım Programı kapsamında planlanan çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti.

Ziyaretlerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi’ndeki incelemeleriyle devam eden Başkan Güngör, “Ekinözü’müz içme olarak önemli bir doğal mirasa sahip. Biz de bu potansiyeli DOĞAKA işbirliğiyle inşa ettiğimiz Sağlık Turizm Merkezi projesiyle ortaya çıkarıyoruz. Yaklaşık 5 milyon liralık bu proje; modern konaklama alanları, cilt sağlığı merkezleri ve hamamıyla bölgenin en önemli turizm tesisi olacak. Bugün yüklenici firmamızla görüştük, yüzde 80’in üzerinde inşası tamamlanmış. İnşallah yılsonuna kadar bitecek ve sezonda turistlere kapısını açacak. İlçemizde bir otel çalışmamız da var. Onu da projelendirip inşallah Ekinözü’müzün hizmetine sunacağız. Bugüne kadar toplamda 40 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimiz bu güzide ilçemiz sağlık turizminin gözbebeği olacak” diye konuştu.

Konuşmasının devamında yıl içinde yapılan yatırımları da değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizin hüsnü kabulleri ve güler yüzleriyle programımız akşam saatlerine kadar devam etti. Hamdolsun yatırımlarımızı yerinde inceledik. 40 Milyon TL’lik yatırımla, geçtiğimiz yıllarda gündemimizde olan ihtiyaçları artık konuşmuyoruz. Her geçen sene hizmet kalitesi yükseliyor. Pandeminin zorlu şartlarına rağmen nüfusa oranla en fazla yatırım yaptığımız ilçelerden biri Ekinözü. Sadece merkezde 10 milyon TL’lik yatırımla su ihtiyacını çözdük. Kırsalda hamdolsun yollar büyük ölçüde yenilendi. Ekinözümüze değer, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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